Calciomercato Napoli – Amin Younes in partenza già a gennaio

Calciomercato Napoli – Amin Younes è pronto a lasciare il Napoli già a gennaio



Calciomercato Napoli – Amin Younes non è stato convocato per lo stato febbrile che lo ha colpito in questi giorni. Il giocatore, comunque, non trova spazio neanche con Gattuso ed è tra i giocatori in lista di sbarco. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’ex Ajax spera che Atalanta e Fiorentina possano prenderlo a gennaio, anche con la formula del prestito, per potere avere un po’ di spazio in più e riconquistare, magari, anche una maglia in nazionale.

