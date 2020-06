Calciomercato Napoli, Callejon non rinnoverà: la situazione

Poche possibilità di vedere ancora Josè Callejon in maglia azzurra. Secondo le informazioni raccolte dall’edizione odierna di Repubblica, lo spagnolo classe ’87 è destinato a lasciare Napoli con un contratto in scadenza che non verrà rinnovato.

“Callejon non avrà il rinnovo gli si chiede una proroga per giocare dopo il 30 giugno. Dalla Spagna nessuna proposta chiara”. Probabile che resti comunque fino a stagione regolarmente, ma appena terminata ecco che arriverà il saluto definitivo al Napoli e ai suoi tifosi. Dopo quasi 8 anni in maglia azzurra, l’ex Real Madrid si prepara a lasciare la squadra partenopea e molto più probabilmente l’Italia.