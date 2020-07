Calciomercato Napoli, domani la risposta di Osimhen: cifre e dettagli

Il Napoli ha bisogno in primis di ricevere il placet di VictorOsimhen che ha chiesto un po’ di tempo per capire se davvero vorrà giocare a Napoli nei prossimi 5 anni. Questa la notizia diffusa da Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di Tuttosport, nella quale si analizza la trattativa per portare al Napoli il nigeriao classe ’98.

“Non è un problema di accordi, perché c’è stato modo di smussare gli ultimi angoli nel corso dell’incontro caprese con De Laurentiis e Giuntoli. Domani dovrebbe esserci la risposta di Osimhen, risposta reclamata dal Napoli anche per capire se sarà necessario individuare altri profili per il ruolo di attaccante, oppure se puntare maggiormente su di un paio di esterni che riescano a vedere bene pure la porta. Se il Napoli riuscisse a prendere Osimhen dal Lille lo farà per una somma complessiva di 60 milioni (40 cash più il cartellino di Ounas)”.

