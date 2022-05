Calciomercato Napoli, dopo l’idea Sirigu trapela interesse per Vicario

Calciomercato Napoli, si valutano diverse ipotesi per quanto riguarda i portieri: l’ultimo nome che trapela è quello di Guglielmo Vicario.

In casa Napoli si discute della situazione dei portieri. Sia il futuro di David Ospina sia quello di Alex Meret è tutt’altro che certo, per questo motivo la Società partenopea sta valutando diverse opzioni. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse per Salvatore Sirigu, che ancora oggi rientrerebbe tra le opzioni del club.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha però accostato un nuovo nome alla SSC Napoli: quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell’Empoli.

“Nella lista del Napoli c’è Guglielmo Vicario, classe 1996, l’Empoli ha u diritto di riscatto di circa 10 milioni dal Cagliari, ma il suo futuro sarà lontano dalla Toscana. La precedenza verrà data alla decisione su Meret, però Vicario piace. E se servisse un vice esperto, uno degli indiziati sarebbe Salvatore Sirigu, in uscita dal Genoa e che il Napoli aveva cercato anche quattro anni fa.”

