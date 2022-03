Calciomercato: Napoli e Juventus si contendono ben due giocatori

Calciomercato, il Napoli e la Juventus avrebbero in comune l’interesse per due giocatori.

Il quotidiano Tuttosport si concentra sul tema del calciomercato, in particolare su due giocatori che avrebbero suscitato sia l’interesse del Napoli sia quello della Juventus. Stiamo parlando di Emerson Palmieri e Mathias Olivera.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“I dirigenti bianconeri hanno preso informazioni per un vecchio pallino (Emerson Palmieri) e per uno dei laterali mancini rivelaizone della Liga: Mathias Olivera. L’idea, al netto della cessione di Alex Sandro, è quella di rinfrescare la fascia con un nuovo acquisto da aggiungere al jolly Mattia De Sciglio, pronto a rinnovare il contratto che scade a giugno. I bianconeri ovviamente non sono gli unici a tenere le antenne diritte. Emerson Palmieri – e non da oggi – è apprezzato anche dalle parti di Napoli, dove però in cima ai pensieri c’è Olivera del Gatafe. Il 24enne di Montevideo, in possesso del passaporto spagnolo, intriga anche la Juventus, In Sud America preannunciano un derby italiano.”

