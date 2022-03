Calciomercato Napoli, Giuntoli punta due obiettivi per sostituire Insigne

Calciomercato Napoli – Giuntoli punta due obiettivi per sostituire Insigne, in vista della prossima stagione. Il ds punta a rinforzare il reparto d’attacco, provando ad acquistare Berardi o De Ketelaere per il post Insigne.

Gli ultimi aggiornamenti di mercato per quanto riguarda il Napoli arrivano da calciomercato.com. Il club azzurro sente di poter tornare in Champions League occupando una delle prime 4 posizioni di Serie A. Per questo motivo in vista dell’addio ufficiale di Insigne si cerca il sostituto. Il Napoli punta sull’acquisto di Berardi o De Ketelaere per prendere il posto di Insigne.

Sempre secondo Calciomercato.com, il primo nome sulla lista di Giuntoli che vuole comprare per il Napoli è Berardi, ma il Sassuolo spara altissimo al momento e per questo motivo, gli azzurri, pensano anche al classe 2001 del Club Bruges Charles De Ketelaere che può approdare a Napoli. Il giovane calciatore voglioso di fare il grande salto in una big d’Europa e in particolare in un club di Serie A.

