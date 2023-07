Calciomercato Napoli, le ultime sulla situazione del club

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo e come tutte le altre Società anche il Napoli sta lavorando per rendere la rosa più competitiva possibile. Le prime novità hanno certamente avuto a che fare con il cambiamento all’interno della Società, dovuto non solo al l’arrivo di un nuovo tecnico , ma anche del nuovo Direttore sportivo. Dopo Rudi Garcia chiamato a sostituire Luciano Spalletti c’è stato anche l’arrivo di Mauro Meluso che andrà a sostituire Cristiano Giuntoli. Ma qual è invece la situazione relativa ai giocatori?

Il futuro dei portieri

La situazione portieri in casa Napoli sembrerebbe abbastanza chiara. Negli scorsi mesi si è parlato molto del primo portiere azzurro Alex Meret, che sicuramente ha suscitato l’interesse di qualche club di Serie A. Nonostante ciò il suo futuro sembrerebbe proprio con la maglia azzurra. Di recente infatti Federico Pastorello, suo agente, ha dichiarato che non si aspetta grossi cambiamenti in merito. Lo stesso discorso vale per Pierluigi Gollini. In questo caso è stato proprio il club azzurro che ha annunciato il prolungamento del prestito per un altro anno attraverso i propri canali social.

La situazione in difesa

Per quanto riguarda il reparto difensivo il Napoli è alla costante ricerca dell’ideale sostituto di Kim Min-Jae, ceduto da poco al Bayern Monaco. Da tempo il nome di Kevin Danso è associato al club, si parla infatti di un accordo già trovato tra il giocatore austriaco e la squadra partenopea. Tuttavia non sarebbe stata trovata ancora l’intesa con il Lens, club che detiene il suo cartellino. Un altro nome in lista per sostituire il sud coreano sarebbe quello di Kostantinos Mavropanos, giocatore che attualmente veste la maglia dello Stoccarda. Intanto sia Mario Rui sia Giovanni Di Lorenzo hanno rinnovato il loro accordo con il club, rispettivamente fino al 2026 ed al 2028.

Le ultime sul centrocampo azzurro

Sul centrocampo azzurro ci sarebbero alcune questioni da risolvere. La prima è certamente quella relativa al futuro di Diego Demme, associato più volte alla Bundesliga, in particolare all’Hertha Berlino. Ultimamente però ci sarebbe stata l’ipotesi Fiorentina: il club viola avrebbe infatti proposto uno scambio con Castrovilli, ma non ci sarebbe ancora nulla di concreto. Altra questione: il prolungamento del contratto di Piotr Zielinski. Il contratto scadrà il prossimo anno e se quest’ultimo vorrà restare al Napoli dovrebbe accettare un rinnovo al ribasso. Stando però alle ultime novità pare che il polacco accetterebbe ciò, avendo come obiettivo quello di rimanere in azzurro. In relazione al mercato in entrata ci sono alcuni nomi che incuriosiscono la Società, in primis quello del centrocampista dell’Udinese Lazar Sanardzic. Si è parlato in questi giorni di uno scambio tra lui e Gianluca Gaetano. Un altro nome saltato fuori è Boubakary Soumaré, giocatore del Leicester che piacerebbe tanto a Rudi Garcia

Il Napoli in attacco

Infine c’è la situazione che riguarda il reparto offensivo. In primo luogo c’è Matteo Politano che è legato al club fino al 2025, tuttavia il suo agente si starebbe già mettendo a lavoro al fine di un ulteriore prolungamento. Dal canto suo il Napoli vorrebbe blindare Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione, ha attualmente un contratto con il club fino al 2027, ma sarebbe pronto un rinnovo fino al 2028. Non meno importante è la questione di Victor Osimhen. Di recente si è parlato di un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, cioè dall’Al Ahli, di 200 milioni: cifra assolutamente soddisfacente per il Presidente Aurelio De Laurentiis. Se così fosse la decisione spetterebbe dunque a Victor Osimhen. Quest’ultimo però pare che voglia continuare la sua avventura in azzurro. Altra situazione non ancora ben precisa sarebbe quella di Hirving Lozano. Il contratto dell’attaccante messicano scadrà nel 2024 e non si sarebbe riuscito ancora a trovare l’accordo per il rinnovo. A differenza di Piotr Zielinski, il giocatore non sarebbe disposto alla riduzione dell’ingaggio. Intanto il club valuta qualche sostituito e per il momento i due nomi più quotati sarebbero Riccardo Orsolini dei Bologna ed Adam Traoré del Wolverhampton.