Calciomercato Napoli, Lobotka arriva per 30 milioni: previsto un incontro in Spagna

L’obiettivo più concreto per il centrocampo del Napoli è Stanislav Lobotka e per arrivare a lui non serviranno i 50 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive che il club azzurro non ha mai avuto intenzione di pagarli.

Il quotidiano fa sapere che il Celta Vigo ha aperto alla cessione per una cifra inferiore: 30-35 milioni di euro. “Il Napoli vorrebbe investire intorno ai 25 milioni, ma la notizia recapitata all’intermediario al lavoro sulla trattativa ha il valore di una notevole predisposizione a vendere. Non resta che parlarne da vicino. Nei prossimi giorni: con un incontro in Spagna. Casa Lobotka, per il momento” conclude.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele su Sarri: “La Juventus non è nel suo ambiente”

Agostinelli: ”Napoli, la più grande delusione del campionato”

Napoli-Lobotka – Raggiunto l’accordo sull’ingaggio, le cifre

Clamoroso dalla Spagna – Ronaldo salva solo Dybala

La classifica del decennio: il Napoli è secondo dietro la Juventus

Giuffredi: ”Veretout? Con Gattuso avrebbe vestito la maglia del Napoli”

Fabián Ruiz primo obiettivo del Real Madrid che accelera per averlo a giugno

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, idea Schone per la mediana

Damiani: ”Vi presento Boubakary, interessa al Napoli”

Champions League – Il Napoli pesca il Barcellona

Napoli-Barcellona, una sfida magica ed una prima volta particolare

Iezzo: “Ancelotti? Mi dà più fastidio l’ipocrisia che sento nella piazza napoletana”

Juventus – Ronaldo vorrebbe ritornare in Spagna, altri big lo seguirebbero

Ti potrebbe interessare anche:

Frontale auto-tir, gravi due fratellini

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano: “Quando è la persona giusta lo senti”