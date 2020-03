Calciomercato Napoli, Meret vuole andare via: il Milan fa sul serio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport descriva la situazione delicata di Meret. Il portiere, secondo la rosea, ha il broncio dopo le ultime settimane passate in panchina.

Nulla è andato come le parti avevano previsto. Oggi, il titolare è David Ospina, il portiere della nazionale colombiana, nel quale Rino Gattuso ha riposto la sua fiducia. E, al momento, sono davvero poche le possibilità che ci possa essere un’inversione di tendenza nelle decisioni dell’allenatore. La questione verrà valutata quanto prima. Due settimane fa, prima che scattassero le restrizioni, l’agente di Meret, Federico Pastorello, era stato a Napoli per parlare col suo assistito e per capire le intenzioni del club. In pratica, pare improbabile che il giovane portiere, una volta guarito del tutto, possa accettare la panchina. In gioco non c’è soltanto il suo futuro a Napoli, ma anche la Nazionale.

Il futuro del giovane portiere friulano è un nodo da sciogliere prima che si concluda la stagione, ma c’è anche il Milan che pensa a lui per il dopo Donnarumma. La fragilità di questo ragazzo sta creando più di qualche perplessità tra i dirigenti napoletani che, ovviamente, tenderanno a proteggere l’investimento fatto.

