Calciomercato Napoli, prima le cessioni e poi gli acquisti. La strategia di ADL

Napoli, strategia chiara di De Laurentiis

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già deciso la strategia da attuare in merito al calciomercato. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Lo scouting del Napoli ha da tempo individuato diverse figure che potrebbero essere utili da inserire in rosa. Profili diversi, perché devi capire se vuoi scommettere su un giovane, continuando a puntare su Mario Rui, oppure prendere un profilo di giocatore più esperto, che possa essere il titolare. Ma di fatto il mercato del Napoli è abbastanza bloccato in entrata. Nel senso che il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non comprare se prima non ci saranno delle cessioni. Gli equilibri di un bilancio che comunque chiuderà in rosso – visto le notevoli perdite da pandemia – incidono e allora si va avanti con sondaggi, approcci, ma le trattative non vengono affondate più di tanto”.

