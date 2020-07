Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo di Mario Rui: i dettagli

Napoli, pronto il rinnovo fino al 2025 per Mario Rui. … Rinnovi in vista in casa Napoli. Il club del presidente De Laurentiis avrebbe pronto il prolungamento di contratto per due giocatori di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Mario Rui è il primo ed è pronto a legarsi ai partenopei fino al 2025

Con il lavoro e le prestazioni, l’ex Empoli ha conquistato il posto da titolare come terzino sinistro del Napoli. Il portoghese è diventato titolare fisso e anche con l’arrivo di Gattuso in panchina il suo posto è rimasto stabile.

