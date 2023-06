Calciomercato Napoli: si torna sulle tracce di un calciatore che piace da molto

Calciomercato Napoli: seguito già e gradito anche a Garcia

Un nome già fatto in più occasioni e già seguito. Un pallino del presidente del Napoli che ciclicamente torna a sondare il terreno.

Sciolto il nodo cruciale della conduzione tecnica della squadra si torna con maggiore convinzione sul mercato, senza il placet del nuovo allenatore era difficile pensare di investire una ingente somma come quella che dovrebbe essere stanziata per portare all’ombra del Vesuvio un calciatore cui il cartellino è davvero oneroso. Intanto l’interessamento è sempre vivo e il nome che farebbe sognare i tifosi è quello di Koopmeiners.

La Gazzetta dello sport dedica una pagina intera alle trattative di mercato del Napoli ma su tutte si trattiene a evidenziare come il centrocampista in forza all’Atalanta sia da molto oggetto del desiderio del presidente Aurelio De Laurentis e come lo stesso sia tornato alla carica. Il prezzo del cartellino è oneroso ma se ne discute.

Fonte foto www.flickr.com