Calciomercato Napoli: spunta un nuovo nome

Calciomercato Napoli: dalla Spagna nuova pista

Si cerca in Spagna, e in particolare tra le fila del Betis, il sostituto del probabile partente Piotr Zielinski. Sempre più concreto si sia ai titoli di coda per il calciatore polacco a Napoli. Nonostante attualmente sia la pedina con maggiore anzianità nel collettivo azzurro il richiamo di un ingaggio faraonico da parte degli arabi fa gola.

Il calciomercato del Napoli procede e il prospetto attenzionato, secondo calcioNapoli24, è il centrocampista Rodri Sanchez, poliedrico, dai piedi buoni e con ottima visione di gioco, può ricoprire il ruolo di esterno di mediana nonché di fantasista. Altri club sono sulle sue tracce, sembra ormai certo sia in procinto di lasciare il Betis per iniziare una nuova avventura all’estero.

Fonte foto www.flickr.com