Calciomercato Napoli: Spunta un nuovo nome

Calciomercato Napoli: nuovo nome per sostituire Kim

Secondo areanapoli.it il Napoli sta puntando un difensore tedesco per rimediare alla partenza del coreano Kim.

Si guarda con insistenza al centrale del Southampton Bella-Kotchap. Il calciatore, classe 2001, nonostante sia giovane ha già dato prova di maturità ed esperienza.

È già stato convocato nella nazionale minore tedesca e le sue performance hanno attirato su di sé gli occhi del Southampton. Il valore di mercato in un anno si è raddoppiato e adesso, per intavolare una trattativa, è necessario offrire non meno di venti milioni di euro.

Bella-Kotchap centrale dinamico, nonostante la stazza, predilige impostare il suo gioco sulla fisicità e l’anticipo.

Foto www.flickr.com