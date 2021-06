Calciomercato: Napoli su Matteo Lovato dell’Hellas Verona

I partenopei virano sul classe 2000′ in forza al club veneto

Il Napoli sarebbe starebbe puntando Matteo Lovato, lo riporta Sky Sport. Secondo a quanto riferito, sul giovane difensore dell’Hellas Verona ci sarebbe anche l’interesse di Atalanta e Lazio Lazio. Sky Sport aggiunge che il mercato del Napoli è in stand-by in attesa delle cessioni importanti che possano finanziare eventuali mosse in entrata.

