Calciomercato: Napoli su Origi del Liverpool, contatti già avviati, arriverà a zero

Napoli tenta il colpo a zero dal Liverpool, Origi del Liverpool.

Ecco quanto riportato da Tmw:

“Divock Origi è uno degli svincolati di lusso per la prossima stagione. Perché il centravanti belga, capace di decidere una semifinale contro il Barcellona e la finale con il Tottenham di Champions League 2019, è in scadenza di contratto con il Liverpool e vuole una nuova esperienza, con l’Italia come una delle possibili destinazioni. L’ingaggio, intorno ai 4,5 lordi a stagione, è abbordabile soprattutto arrivando dall’estero e con il decreto crescita”.

Contatti con il Napoli

“Nelle scorse settimane gli azzurri hanno avuto più contatti con gli agenti del giocatore, anche perché c’è sempre una questione Osimhen – in caso di offerta faraonica non è incedibile, anzi – ma in generale Origi potrebbe essere il sostituto perfetto, capace eventualmente di giocarci insieme per le caratteristiche che ben si completano. La richiesta attuale supera i 3 milioni per l’ingaggio e nella prossima politica stipendi del Napoli – che ritornerà quella dei tempi di Lavezzi e Cavani, con un solo giocatore che può essere considerato come quello franchigia – può essere un problema, visti anche i contatti per il rinnovo di Mertens. La situazione può avere un’accelerata anche inattesa, da un momento all’altro”.