Calciomercato: Napoli sul difensore francese Ndicka

Calciomercato: Il Napoli al lavoro per sondare la pista del difensore Ndicka

All’ombra del Vesuvio qualcosa si muove timidamente. Le trattative di mercato e le piste battute portano in primo luogo a risolvere le emergenze e i vuoti che di qui a breve si formalizzeranno.

È praticamente certa la conclusione del rapporto lavorativo con il tecnico Spalletti come del resto è altrettanto sicuro siamo al termine della brevissima ed esaltante esperienza italiana per il centrale di difesa Kim.

Al fine di sostituire i sicuri partenti si sta prodigando la dirigenza partenopea. È di poche ore fa infatti la notizia, fonte CDS, secondo la quale il Napoli è sulle orme del ventitreenne difensore centrale francese in forze all’Eintracht e osservato da vicino in occasione della doppia sfida per gli ottavi di Champions dello scorso inverno. La valutazione del club tedesco si aggira intorno ai trenta milioni ed è quasi certa la partenza del calciatore in quanto, a pochi giorni dalla scadenza contrattuale non è in piedi alcuna trattativa per il rinnovo.

Sulle tracce del possente centrale ci sono, tra le altre, anche Barça, Roma e Inter.

Fonte foto www.flickr.com