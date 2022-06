Calciomercato Napoli, tutto fatto per Ostigard

Ostigard-Napoli, ci siamo: scambio di documenti in corso con il Brighton

Il quarto centrale del Napoli sarà Leo Skiri Ostigard. Con l’addio di Axel Tuanzebe, Cristiano Giuntoli era chiamato ad acquistare un difensore, a prescindere dal futuro di Kalidou Koulibaly, e secondo l’edizione odierna de Il Mattino è praticamente tutto fatto (o quasi) per il norvegese, reduce dal prestito al Genoa.

Scambio di documenti in corso.

Il quotidiano scrive che tra Napoli e Brighton, club proprietario del cartellino, ci sarebbe già uno scambio di bozze per il trasferimento in corso. Il grosso dell’operazione è definito, mancherebbe l’accordo giusto su qualche clausola legata a una eventuale futura rivendita. Ostigard – si legge – sarà presto ufficialmente azzurro.