Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Veretout: potrebbe essere il sostituto di Allan

Calciomercato Napoli, tutto su Veretout per sostituire Allan

I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sul calciomercato della SSC Napoli. È a centrocampo che il Napoli sta continuando a setacciare l’Italia e l’Europa per cercare il giocatore che permetta di fare il salto di qualità nella prossima stagione, ma non è un caso che la scelta di De Laurentiis ricada spesso su talenti del nostro campionato.

A gennaio, dopo aver preso Demme e Lobotka, il Napoli è tornato all’assalto di un vecchio pallino del presidente, Veretout. E Veretout non disdegna la corte del Napoli ed è pronto ad ascoltare le sirene azzurre. Per 20 milioni l’operazione può essere conclusa. Con Veretout era tutto fatto un anno fa: c’era il sì suo e della Fiorentina. Tutto è saltato per la mancata partenza di Allan, in bilico anche a gennaio. E questa estate il brasiliano andrà via.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, decise le sedi per le finali di Europa Leauge e Supercoppa

Auriemma: “ADL pensa ad un Napoli gestito dalla coppia Gattuso-Giuntoli”

Rinnovo Milik: parti distanti, a breve possibile incontro con il legale

Pavarese: ”Gattuso sta ricostruendo il Napoli grazie anche alla sua personalità”

ULTIM’ORA – Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimandata

Chiariello:”Risultato bugiardo, è stata la più bella partita del Napoli di Gattuso”

Caos rinvii, Spadafora:”Ha deciso la lega, ora garantire regolarità”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg