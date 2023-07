Calciomercato Napoli: una nuova strada porta a Torino

Calciomercato Napoli: piccoli passi e timide voci

Mentre Kim è andato via e Osimhen è protagonista di una lunga e difficile trattativa circa rinnovo e clausola rescissoria, il reparto su cui si fanno più nomi e sul quale si lavora maggiormente è il centrocampo.

Gli emissari del Napoli a Torino per sondare un giovanissimo e interessante centrocampista. Parliamo ovviamente di sponda granata dove quindi, non si lavora solo per portare a Schuurs a Napoli ma, fonte TMW, i dirigenti partenopei provano ad assicurarsi il promettente Samuele Ricci, classe 2001, già nazionale maggiore che ha fatto parlare di sé attraverso gol e assist nel massimo campionato di serie A.

Il costo del cartellino è di circa 20 milioni e il suo contratto scade nel 2026.

Fonte foto www.flickr.com