Calciomercato Napoli: si pensa a Djuric, attaccante della Salernitana

A lanciare il nome è stato Gianluca di Marzio sul suo proprio profilo ufficiale. Ecco quanto si legge:

“Ufficializzato nei giorni scorsi, il nuovo ds della Salernitana Morgan De Sanctis è già al lavoro per le prime operazioni. Continuano i contatti con Djuric per cercare l’intesa sul rinnovo del contratto. Sull’attaccante si sono già mosse altre squadre come Fiorentina e Napoli, ma la Salernitana continua a spingere”.