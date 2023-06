Calciomercato, non solo Napoli: anche il Milan pensa a Samardzic

Secondo Tuttomercatoweb il Napoli non sarebbe l’unico club di Serie A ad avere un interesse per Lazar Samardzic.

Da alcuni giorni il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic è accostato al Napoli; ciò è dovuto ad un presunto interesse del club partenopeo nei suoi confronti.

Secondo Tuttomercatoweb però non ci sarebbe solo il club azzurro a volerne sapere di più: anche il Milan sarebbe incuriosito da quest’ultimo. Il club rossonero infatti sarebbe alla ricerca di qualcuno per sostituire Brahim Diaz. Dal suo canto l’Udinese avrebbe fissato il prezzo del centrocampista: la cifra si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro.

Ecco in seguito le parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Anche Samardzic continua ad essere chiacchierato. Il ragazzo pare piaccia non solo al Napoli, ma anche al Milan, a caccia di un sostituto di Brahim Diaz. La cosa però non fa altro che mantenere l’Udinese fissa sulla sua richiesta di circa 30 milioni di euro per quello che, sulla carta, dovrebbe essere il leader del centrocampo dell’anno prossimo.”

