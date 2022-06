Calciomercato, Ostigard arriverà dal Brighton: spunta la cifra

Leo Ostigard potrebbe arrivare al Napoli dal Brighton, svelata anche la cifra dell’affare.

Leo Ostigard potrebbe essere uno degli arrivi del mercato estivo del Napoli. Il giocatore è tornato al Brighton dopo aver terminato il periodo di prestito al Genoa, ma secondo il Corriere dello Sport non è poi così lontano il suo arrivo a Napoli.

“Si può osare in difesa per il ruolo di quarto centrale, almeno sulla carta, in attesa del giudizio del campo: il Napoli ha da tempo scelto Ostigard, arriverà dal Brigthon, costerà poco più di 4 milioni.”

