Calciomercato, Pedullà: “Il Napoli ha già preso Khvicha Kvaratskhelia, ma non solo.”

Calciomercato Napoli, parla Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato azzurro su williamhillnews. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha già preso Khvicha Kvaratskhelia per il futuro, stiamo parlando di un ragazzo georgiano del 2001 reduce da un’esperienza con il Rubin Kazan e tornato alla Dinamo Batumi in attesa della svolta professionale. Il Napoli pagherà circa 10 milioni per il cartellino, ma questo è un trampolino per il futuro. Intanto, Insigne c’è e lo sta dimostrando, 7 partite sono sufficienti per coltivare un sogno e alimentare speranze. Ma ci sono due situazioni particolari, dovremmo dire straordinarie, che rendono l’idea di una bellissima cavalcata comunque vada la volata per lo scudetto”.

“Ora, che il Napoli abbia bisogno di un altro specialista sulla fascia sinistra è confermato dalla trattativa in dirittura d’arrivo con il Getafe per Mathias Olivera (11-12 milioni più bonus per il cartellino)”.