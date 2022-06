Calciomercato: per Deulofeu siamo ai dettagli. Firmerà un quinquennale

Calciomercato: manca poco per la firma di Deulofeu

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Deulofeu è vicinissimo alla maglia azzurra, vi svelo un retroscena: c’è un grande rapporto tra De Laurentiis ed i Pozzo, ne stanno parlando direttamente, quindi l’affare è ai dettagli finali. Firmerà un quinquennale da due milioni e mezzo di euro a stagione. Petagna? Interessa a diverse società in Serie A, non solo alla Salernitana. Così come Ounas che piace a Stroppa per il Monza. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accadrà”.