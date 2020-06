Calciomercato, per Thiago Silva c’è anche la Fiorentina. Primi sondaggi

Thiago Silva, anche la Fiorentina sul difensore

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, anche la Fiorentina è alla ricerca di Thiago Silva. Il difensore brasiliano è in uscita dal Psg, non avendo rinnovato il suo contratto in scadenza a Giugno 2020. Nelle scorse settimane anche il Napoli si era interessato, con Gattuso che ha fatto il suo nome a De Laurentis. I due si sono anche sentiti in via telefonica, con il mister azzurro che sta provando l’ex compagno ad accettare Napoli. Thiago Silva è deciso a restare in Europa, e oltre al campionato italiano, starebbe valutando la possibilità di andare in Premier.

