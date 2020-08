Calciomercato, Reguilon e Tagliafico per la fascia sinistra. I dettagli

Reguilon e Tagliafico in orbita Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, continua la ricerca del Napoli di un sostituto di Ghoulam. Appena il terzino algerino verrà ceduto, il club azzurro proverà l’affondo pe Reguilon del Real Madrid. Lo spagnolo non è pero l’unico profilo seguito, nelle ultime ore c’è un forte interessamento per Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Per entrambi i giocatori, il Napoli ha gia avviato i contatti sia con i rispettivi club che con gli agenti. Sia Reguilon che Tagliafico, hanno mostrato un certo interesse per il trasferimento in maglia azzurra. Nel corso della settimana Ghoulam dovrebbe essere piazzato all’estero, con il Napoli che proverà l’affondo decisivo per colmare un vuoto che è presente già da qualche stagione.

