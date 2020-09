Calciomercato – Scambio Milik-Under, il Napoli cala le pretese: il turco sarà azzurro nel week end

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli: Milik e Under al centro della discussione

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’affare, tra Napoli e Roma, che vede protagonisti Arkadiusz Milik e Cengiz Under. Secondo il giornalista, la trattativa prosegue velocemente perché Edin Dzeko è in vantaggio su Luis Suarez per occupare il posto di attaccante della Juventus:

“Il Napoli ha calato la sua seconda richiesta da 15 milioni e aperto all’inserimento di una parte variabile (bonus) più ampia. Le due società, comunque, concordano sul fatto che prima di procedere con la chiusura bisognerà trovare l’accordo totale con i calciatori. Sia tra il Napoli e Under che tra la Roma e Milik ballano circa 500 mila euro tra domanda e offerta, una distanza facilmente colmabile. Entrambi i club vogliono portare a compimento l’affare entro la fine di questa settimana”.

