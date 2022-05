Calciomercato Serie A – Cavani, il fratello-agente: “Il rientro in Italia è una possibilità”

Calciomercato Serie A – Cavani, il fratello-agente apre a un possibile rientro in Italia

Calciomercato Serie A – Edinson Cavani è stato ed è rimasto il sogno dei tifosi partenopei, che hanno più volte richiesto il ritorno. Attualmente l’attaccante ex PSG è in uscita dal Manchester United, ha il contratto in scadenza. Per questo motivo, si è interessata anche la Fiorentina all’uruguaiano ex SSC Napoli.

Calciomercato Serie A, parla l’agente di Cavani

Il fratello-agente Walter Guglielmone, intervistato dai microfoni di SerieANews, ha confermato che ci sarebbe l’interesse per un rientro in Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sinceramente noi non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina, potrebbe essere un interesse da parte del club al momento”.

Se anche al momento fossero sondaggi della Viola, il club potrà comunque contare sull’apertura al ritorno in Serie A. Il procuratore, infatti, non si nasconde sulla possibilità:

“Rientro in Italia? Tutto è possibile”.

