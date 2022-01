La Juve beffa il Napoli e il Torino, accelerata per Federico Gatti

Federico Gatti verso la Juve, può restare 6 mesi in prestito al Frosinone, ecco quanto riportato da TMW:

“La società bianconera è vicina al difensore classe 1998, che ben sta figurando in Serie B col Frosinone, per cifre similari a quelle con cui era stato raggiunto il precedente accordo: 7,5 milioni di euro subito, più 2,5 di bonus. Condizione fondamentale, però, è che il giocatore rimanga 6 mesi in prestito ai ciociari”.