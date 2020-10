Calciomercato, Younes ha firmato con l’Eintracht Francoforte

Younes andrà all’Eintracht Francoforte

Amin Younes, sarà un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, l’esterno ormai ex Napoli farà ritorno in Germania. A breve, è attesa l’ufficialità dell’operazione.

