Calendario 2020 di Miss Italia con Carolina Stramare: dai tatuaggi alla passione per l’equitazione

Manca poco più di un mese al termine del 2019 e iniziano già a spuntare i calendari del 2020. Anche Miss Italia ne ha realizzato uno. La modella che ha posato per i dodici mesi dell’anno è l’ultima reginetta incoronata, Carolina Stramare. Le foto sono del fotografo padovano Alberto Buzzanca. La location scelta non è casuale.

L’omaggio alle città venete afflitte dal maltempo

Patrizia Mirigliani ha spiegato che le foto sono state realizzate a Venezia, Mestre e Jesolo. Sono i luoghi che hanno scandito le tappe del percorso di Carolina Stramare verso la realizzazione del suo sogno. Quest’anno, poi, la scelta di puntare sulle città venete costituisce anche un’espressione di solidarietà e affetto nei confronti dei luoghi tormentati dal maltempo:

“Le località che fanno innamorare e sognare i turisti di ogni parte del mondo sono la ‘casa’ di Miss Italia, sono tre luoghi con i quali abbiamo un legame profondo, perché è lì che si svolgono le Prefinali e le Finali. Per questo fanno parte del progetto del calendario, e ringrazio le istituzioni locali per il loro sostegno, esprimendo vicinanza e affetto per le difficoltà del territorio in questo momento”.

Nei 12 mesi le passioni di Carolina Stramare

Nel calendario compaiono le passioni e i sogni di Carolina Stramare. Tra i dodici scatti fanno capolino i suoi tatuaggi. Ne ha undici, tra cui uno simile a quello dell’attrice Angelina Jolie, ossia una preghiera buddista di buon auspicio. Ma tra le pagine del calendario non manca la sua passione per l’equitazione. A giugno, infatti, posa con un cavallo in riva al mare. I look spaziano dalla sensualità degli shorts, al costume intero, fino all’eleganza di un abito lungo indossato per il mese di aprile. Non manca la foto con la corona, che caratterizza il mese di settembre, quello in cui è diventata Miss Italia 2019.