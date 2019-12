Calendario Basket 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi. Coppe europee, Preolimpico e Olimpiadi, ma non solo

Sarà un calendario intensissimo, quello del basket maschile, femminile e 3×3 in questo 2020 che sta per giungere: dall’Italia all’Europa fino al Giappone in chiave Olimpiadi, ci sarà tantissimo da vivere in questi mesi a spicchi fin quasi dal primo giorno dell’anno.

La Serie A entra nel 2020 con la Virtus Bologna leader della classifica, ma in sei mesi tutto potrebbe rimescolarsi, un po’ com’è possibile che accada nelle tre Coppe europee in cui sono impegnate le sette squadre italiane che vi prendono parte. Al femminile, invece, c’è grandissima battaglia in questo momento, tanto in campionato quanto per Schio e Venezia in Eurolega, benché con obiettivi che appaiono diversi alla luce della loro classifica. Il basket delle Nazionali vede arrivare mesi infuocati: qualificazioni agli Europei, Preolimpici (con gli azzurri in Serbia alla caccia del miracolo) e Olimpiadi stesse, oltre alle manifestazioni giovanili. A proposito di qualificazioni europee: l’Italia maschile le affronta, ma le sue partite “non contano”, nel senso che gli azzurri, pur facendo classifica, sono già qualificati in automatico agli Europei 2021. Nel basket 3×3, infine, spazio a Europei, Mondiali giovanili, ma soprattutto tornei di qualificazione olimpica e manifestazione a cinque cerchi.

Di seguito il calendario completo degli eventi di basket maschile, femminile e 3×3. Alcune date, naturalmente, potrebbero essere a cambiamenti più o meno pesanti in un futuro prossimo o lontano.

BASKET MASCHILE

SERIE A

5/1 Giornata 17

12/1 Giornata 18

19/1 Giornata 19

26/1 Giornata 20

2/2 Giornata 21

9/2 Giornata 22

1/3 Giornata 23

8/3 Giornata 24

11/3 Giornata 25

15/3 Giornata 26

22/3 Giornata 27

29/3 Giornata 28

5/4 Giornata 29

11/4 Giornata 30

13/4 Giornata 31

17/4 Giornata 32

19/4 Giornata 33

26/4 Giornata 34

PLAYOFF SERIE A

Partenza quarti di finale 7-8/5, ultima data disponibile per la finale 12/6. Le date precise dipenderanno dall’evolversi delle Coppe europee per le italiane.

COPPA ITALIA a Pesaro

13/2 e 14/2 Quarti di finale

15/2 Semifinali

16/2 Finale

EUROLEGA

Il calendario è quello generale con l’aggiunta delle avversarie dell’Olimpia Milano

Giornata 17 2-3/1

3 gennaio 2020, ore 20:45 – vs Zenit San Pietroburgo

Giornata 18 9-10/1

9 gennaio 2020, ore 20:45 – vs Panathinaikos Atene

Giornata 19 14-15/1

14 gennaio 2020, ore 18:30 – @ Anadolu Efes Istanbul

Giornata 20 16-17/1

16 gennaio 2020, ore 20:05 – @ Maccabi Tel Aviv

Giornata 21 23-24/1

24 gennaio 2020, ore 18:45 – @ Fenerbahce Istanbul

Giornata 22 30-31/1

31 gennaio 2020, ore 21:15 – vs Bayern Monaco

Giornata 23 4-5/2

4 febbraio 2020, ore 20:45 – vs Alba Berlino

Giornata 24 6-7/2

7 febbraio 2020, ore 21:00 – @ Barcellona

Giornata 25 20-21/2

20 febbraio 2020, ore 20:45 – vs Khimki Mosca

Giornata 26 27-28/2

28 febbraio 2020, ore 19:00 – @ Zalgiris Kaunas

Giornata 27 3-4/3

3 marzo 2020, ore 20:45 – vs Real Madrid

Giornata 28 5-6/3

5 marzo 2020, ore 21:00 – @ Valencia

Giornata 29 12-13/3

12 marzo 2020, ore 20:45 – vs Olympiacos Pireo

Giornata 30 19-20/3

20 marzo 2020, ore 19:00 – @ Stella Rossa Belgrado

Giornata 31 24-25/3

25 marzo 2020, ore 21:00 – @ Baskonia Vitoria-Gasteiz

Giornata 32 26-27/3

27 marzo 2020, ore 20:45 – vs ASVEL Villeurbanne

Giornata 33 2-3/4

2 aprile 2020, ore 19:00 – @ Zenit San Pietroburgo

Giornata 34 9-10/4

9 aprile 2020, ore 20:45 – vs CSKA Mosca

PLAYOFF

Partenza quarti di finale 21/4 fino al massimo al 6 maggio

FINAL FOUR EUROLEGA a Colonia

22/5 Semifinali

24/5 Finali 3° e 1° posto

EUROCUP

TOP 16

Giornata 1 7-8/1

7/1 ore 18.15 Darussafaka-Trento

7/1 ore 20.00 Partizan Belgrado-Virtus Bologna

7/1 ore 20.30 Brescia-Patrasso

8/1 ore 20.00 Oldenburg-Venezia

Giornata 2 14-15/1

14/1 ore 20.00 Venezia-Brescia

15/1 ore 19.00 Trento-Partizan Belgrado

15/1 ore 20.45 Virtus Bologna-Darussafaka

Giornata 3 21-22/1

21/1 ore 18.15 Patrasso-Venezia

21/1 ore 20.00 Trento-Virtus Bologna

22/1 ore 20.30 Brescia-Oldenburg

Giornata 4 28-29/1

28/1 ore 20.00 Venezia-Patrasso

29/1 ore 19.15 Oldenburg-Brescia

29/1 ore 21.00 Virtus Bologna-Trento

Giornata 5 4-5/2

4/2 ore 20.00 Trento-Darussafaka

5/2 ore 18.30 Virtus Bologna-Partizan Belgrado

5/2 ore 18.30 Patrasso-Brescia

5/2 ore 20.15 Venezia-Oldenburg

Giornata 6 3-4/3

3/3 ore 20.00 Partizan Belgrado-Trento

3/3 ore 20.00 Oldenburg-Patrasso

4/3 ore 18.15 Darussafaka-Virtus Bologna

4/3 ore 20.30 Brescia-Venezia

QUARTI DI FINALE

Gara1 17/3, Gara2 20/3, Ev. Gara3 25/3

SEMIFINALI

Gara1 31/3, Gara2 3/4, Ev. Gara3 8/4

FINALE

Gara1 21/4, Gara2 24/4, Gara3 27/4

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

REGULAR SEASON

Giornata 10

Ostenda-Sassari 7/1 20:00

Brindisi-Digione 8/1 20:30

Giornata 11

Besiktas-Brindisi 14/1 18:00

Sassari-Polski Cuker Torun 15/1 20:30

Giornata 12

Brindisi-PAOK 21/1 20:30

Strasburgo-Sassari 22/1 20:30

Giornata 13

Falco Szombathely-Brindisi 28/1 18:00

Sassari-Hapoel UNET Holon 28/1 20:30

Giornata 14

Brindisi-Saragozza 4/2 20:00

Manresa-Sassari 5/2 20:00

OTTAVI DI FINALE

Gara1 3-4/3, Gara2 10-11/3, Ev. Gara3 17-18/3

QUARTI DI FINALE

Gara1 24-25/3, Gara2 31/3-1/4, Ev. Gara3 7-8/4

FINAL FOUR

Semifinali 1/5

Finale 3/5

FIBA EUROPE CUP

SECONDA FASE

Giornata 3 – 8/1

Giornata 4 – 22/1

Giornata 5 – 29/1

Giornata 6 – 5/2

QUARTI DI FINALE

Gara1 4/3, Gara2 11/3

SEMIFINALI

Gara1 25/3, Gara2 1/4

FINALE

Gara1 22/4, Gara2 29/4

COPPA INTERCONTINENTALE FIBA

7-9 febbraio a Tenerife, Spagna, con la partecipazione di Virtus Bologna, Tenerife, Rio Grande Valley Vipers e San Lorenzo de Almagro. Il calendario è tuttora sconosciuto.

NAZIONALE

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2021

20 febbraio 2020: Italia-Russia

23 febbraio 2020: Estonia-Italia

27 novembre 2020: Italia-Macedonia del Nord

30 novembre 2020: Russia-Italia

PREOLIMPICO BELGRADO (SERBIA)

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Porto Rico-Senegal

Serbia-Repubblica Dominicana

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

Italia-Senegal

Serbia-Nuova Zelanda

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

Nuova Zelanda-Repubblica Dominicana

Italia-Porto Rico

SABATO 27 GIUGNO

Semifinali

DOMENICA 28 GIUGNO

Finale

PREOLIMPICO KAUNAS (LITUANIA)

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Polonia-Angola

Lituania-Venezuela

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

Venezuela-Corea del Sud

Angola-Slovenia

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

Lituania-Corea del Sud

Slovenia-Polonia

SABATO 27 GIUGNO

Semifinali

DOMENICA 28 GIUGNO

Finale

PREOLIMPICO SPALATO (CROAZIA)

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Tunisia-Brasile

Germania-Messico

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

Messico-Russia

Croazia-Brasile

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

Russia-Germania

Croazia-Tunisia

SABATO 27 GIUGNO

Semifinali

DOMENICA 28 GIUGNO

Finale

PREOLIMPICO VICTORIA (CANADA)

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Uruguay-Turchia

Canada-Grecia

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

Turchia-Repubblica Ceca

Canada-Cina

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

Cina-Grecia

Repubblica Ceca-Uruguay

SABATO 27 GIUGNO

Semifinali

DOMENICA 28 GIUGNO

Finale

NAZIONALI GIOVANILI

Mondiali Under 17 – 4-12/7 a Sofia, Bulgaria

Europei Under 20 – 11-19/7 a Klaipeda, Bulgaria

Europei Under 18 – 25/7-2/9 a Bursa, Turchia

NBA

REGULAR SEASON – Fine: 15 aprile (giorni senza partite: 17-18-19 febbraio, 6 aprile; Hornets-Bucks a Parigi il 24 gennaio)

NBA PLAYOFFS

Primo turno: dal 18 aprile

Semifinali di Conference: a partire dal 4-5 maggio (è possibile che si anticipi l’inizio al 2-3)

Finali di Conference: a partire dal 19-20 maggio (è possibile che si anticipi l’inizio al 17-18)

NBA FINALS

Inizio: 4 giugno

Ultima data di possibile fine: 21 giugno

DRAFT: 25 giugno

ALL STAR WEEKEND

14-16/2 a Chicago

BASKET FEMMINILE

SERIE A1

5-6/1 Giornata 13

11-12/1 Giornata 14

18-19/1 Giornata 15

26/1 Giornata 16

1/2 Giornata 17

13/2 Giornata 18

16/2 Giornata 19

23/2 Giornata 20

1/3 Giornata 21

14-15/3 Giornata 22

22/3 Giornata 23

25/3 Giornata 24

29/3 Giornata 25

5/4 Giornata 26

PLAYOFF

Quarti di finale: 13-16-19 aprile

Semifinali: 23-25-28-30/4-1/5 – ATTENZIONE: se un’italiana arrivasse in fondo in Eurolega o Eurocup, allora le gare diventerebbero 2 su 3

Finale: 7-9-12-14-17/5

COPPA ITALIA – Luogo da definire

Quarti di finale: 6 marzo

Semifinali: 7 marzo

Finale: 8 marzo

EUROLEGA

Giornata 9

Venezia-Cukurova 8/1 19:30

Schio-Dinamo Kursk 8/1 20:30

Giornata 10

Ekaterinburg-Venezia 15/1 15:00

ASVEL Femenin-Schio 16/1 20:00

Giornata 11

Venezia-Nadezhda 22/1 19:30

BLMA-Schio 22/1 20:00

Giornata 12

Schio-Fenerbahce 28/1 20:30

Castors Braine-Venezia 28/1 21:00

Giornata 13

USK Praga-Venezia 19/2 19:00

Girona-Schio 20/2 20:15

Giornata 14

Venezia-TTT Riga 26/2 19:30

Schio-Sopron 26/2 20:30

QUARTI DI FINALE

Gara1 11/3, Gara2 18/3, Gara3 25/3

FINAL FOUR

Semifinali: 17 aprile

Finali: 19 aprile

EUROCUP

1° turno playoff, ritorno: 9/1

SECONDO TURNO PLAYOFF

Gara1 23/1, Gara2 30/1

TERZO TURNO PLAYOFF

Gara1 20/2, Gara2 27/2

QUARTI DI FINALE – si aggiungono quinte e seste dei due gironi di Eurolega

Gara1 12/3, Gara2 19/3

SEMIFINALI

Gara1 26/3, Gara2 2/4

FINALE

Gara1 8/4, Gara2 15/4

NAZIONALE

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2021

12 novembre 2020: Romania-Italia

15 novembre 2020: Repubblica Ceca-Italia

NAZIONALI GIOVANILI

Mondiali Under 17 – 15-23/8 a Cluj-Napoca, Romania

Europei Under 20 – 8-16/8 a Sopron, Ungheria

Europei Under 18 – 4-12/8 a Heraklion, Grecia

PREOLIMPICI

BELGRADO

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

Ore 17:00 Nigeria-Mozambico

Ore 20:00 Stati Uniti-Serbia

SABATO 8 FEBBRAIO

Ore 17:00 Serbia-Nigeria

Ore 20:00 Mozambico-Stati Uniti

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 17:00 Serbia-Mozambico

Ore 20:00 Nigeria-Stati Uniti

BOURGES

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

Ore 18:00 Porto Rico-Brasile

Ore 20:30 Francia-Australia

SABATO 8 FEBBRAIO

Ore 18:00 Australia-Porto Rico

Ore 20:30 Brasile-Francia

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 14:00 Brasile-Australia

Ore 16:30 Francia-Porto Rico

FOSHAN

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

Ore 8:00 Corea del Sud-Spagna

Ore 12:35 Cina-Gran Bretagna

SABATO 8 FEBBRAIO

Ore 8:00 Gran Bretagna-Corea del Sud

Ore 12:35 Spagna-Cina

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 8:00 Gran Bretagna-Spagna

Ore 12:35 Corea del Sud-Cina

OSTENDA

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

Ore 18:05 Giappone-Svezia

Ore 20:35 Canada-Belgio

SABATO 8 FEBBRAIO

Ore 18:05 Belgio-Giappone

Ore 20:35 Svezia-Canada

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 15:00 Svezia-Belgio

Ore 18:05 Canada-Giappone

WNBA

Non si conoscono tuttora le date

BASKET 3×3

NAZIONALI

Olympic Qualifying Tournament – 18-22 marzo

Universality-driven Olympic Qualifying Tournament – 24-26 aprile

Europei – 24-27 giugno ad Anversa, Belgio

Mondiali Under 23 – 30 settembre-4 ottobre

Mondiali Under 18 – 24-30 agosto

TORNEO OLIMPICO MASCHILE – 26/7-8/8

TORNEO OLIMPICO FEMMINILE – 27/7-9/8

TORNEO OLIMPICO 3×3 – 25-29/7

Credit: Ciamillo