Calendario Coppa Italia basket 2020: date, programma, orari e tv. Tabellone e qualificate

Sono state definite le otto partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia con la conclusione del girone d’andata. In una classifica che, nella sua parte centrale, rimane estremamente corta, è servito attendere l’ultimo posticipo della diciassettesima giornata per avere il quadro completo della situazione.

Alla Vitifrigo Arena di Pesaro il quarto di finale più “pesante”, a livello di combinazione di storia recente e titoli, è quello tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, dovuto principalmente ai paradossi della squadra di Walter De Raffaele, che vince quasi sempre in casa, in un modo o nell’altro, ma in trasferta ha perso 7 volte su 8. Nello stesso lato di tabellone ci sono l’Olimpia Milano e i detentori della Vanoli Cremona, in un confronto legato al più giovane dei derby lombardi. Nella parte bassa, invece, Brindisi fronteggia la Dinamo Sassari, che sta esprimendo ottimo basket in questi mesi sotto la guida di Gianmarco Pozzecco, mentre Brescia, attesa dalle Top 16 di EuroCup, sfida la Fortitudo Bologna, in Coppa Italia da neopromossa.

Le Final Eight di Coppa Italia per l’anno 2020 si giocheranno a Pesaro da giovedì 13 a domenica 16 febbraio. Sarà possibile seguire tutta la manifestazione in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2 e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta delle partite, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il tabellone. Sono ancora da definire i giorni nei quali giocheranno le squadre.

TABELLONE COPPA ITALIA BASKET 2020

Virtus Bologna-Venezia

Milano-Cremona

Sassari-Brindisi

Brescia-Fortitudo Bologna

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2020

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

Due quarti di finale

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

Due quarti di finale

SABATO 15 FEBBRAIO

Semifinali

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Finale

COPPA ITALIA BASKET 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport ed Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – RaiPlay ed Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo