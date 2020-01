Saranno 22 i GP del Mondiale 2020 di Formula Uno. La massima categoria del Motorsport si fa sempre più ricca di appuntamenti: in Vietnam (5 aprile) sul nuovissimo circuito cittadino di Hanoi, mentre vi sarà il gradito ritorno dell’Olanda sul rinnovato tracciato di Zandvoort il 3 maggio. Dispiace constatare, invece, dell’uscita di scena del weekend di Hockenheim (Germania), mentre rimane, almeno per il momento, il fine settimana a Barcellona (Spagna). Tutto avrà inizio dall’Australia, a Melbourne, 15 marzo, e come da consuetudine la chiosa sarà ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, il 29 novembre. Guardando all’appuntamento italiano di Monza, il 6 settembre il Tempio della velocità sarà particolarmente “frequentato”. Si prospetta, quindi, una stagione particolarmente lunga. Di seguito tutti gli appuntamenti, con gli orari ufficializzati da parte della FIA:

Calendario F1 2020: ufficializzati gli orari. Il programma completo

1 GP Australia

Venerdì 13 marzo

02.00 Prove libere 1

06.00 Prove libere 2

Sabato 14 marzo

04.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

Domenica 15 marzo

06.10 gara

2 GP BAHREIN

Venerdì 20 marzo

12.00 Prove libere 1

16.00 Prove libere 2

Sabato 21 marzo

14.00 Prove libere 3

17.00 Qualifiche

Domenica 22 marzo

16.10 gara

3 GP VIETNAM

Venerdì 3 aprile

06.00 Prove libere 1

09.00 Prove libere 2

Sabato 4 aprile

06.00 Prove libere 3

09.00 Qualifiche

Domenica 5 aprile

08.10 Gara

4 GP CINA

Venerdì 17 aprile

04.00 Prove libere 1

08.00 Prove libere 2

Sabato 18 aprile

05.00 Prove libere 3

08.00 Qualifiche

Domenica 19 aprile

08.10 gara

5 GP OLANDA

Venerdì 1° maggio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 2 maggio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 3 maggio

15.10 gara

6 GP SPAGNA

Venerdì 8 maggio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 9 maggio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 10 maggio

15.10 gara

7 GP MONACO

Venerdì 22 maggio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 23 maggio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 24 maggio

15.10 gara

8 GP AZERBAJAN

Venerdì 5 giugno

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 6 giugno

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 7 giugno

14.10 gara

9 GP CANADA

Venerdì 12 giugno

16.00 Prove libere 1

20.00 Prove libere 2

Sabato 13 giugno

17.00 Prove libere 3

20.00 Qualifiche

Domenica 14 giugno

20.10 gara

10 GP FRANCIA

Venerdì 26 giugno

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 27 giugno

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 28 giugno

15.10 gara

11 GP AUSTRIA

Venerdì 3 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 4 luglio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 5 luglio

15.10 gara

12 GP GRAN BRETAGNA

Venerdì 17 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 18 luglio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 19 luglio

15.10 gara

13 GP UNGHERIA

Venerdì 30 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 1° agosto

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 2 agosto

15.10 gara

14 GP BELGIO

Venerdì 28 agosto

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 29 agosto

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 30 agosto

15.10 gara

15 GP ITALIA

Venerdì 4 settembre

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 5 settembre

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 6 settembre

15.10 gara

16 GP SINGAPORE

Venerdì 18 settembre

10.30 Prove libere 1

14.30 Prove libere 2

Sabato 19 settembre

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 20 settembre

14.10 gara

17 GP RUSSIA

Venerdì 25 settembre

10.00 Prove libere 1

14.00 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

11.00 Prove libere 3

14.00 Qualifiche

Domenica 27 settembre

13.10 gara

18 GP GIAPPONE

Venerdì 9 ottobre

03.00 Prove libere 1

07.00 Prove libere 2

Sabato 10 ottobre

05.00 Prove libere 3

08.00 Qualifiche

Domenica 11 ottobre

07.10 gara

19 GP USA

Venerdì 23 ottobre

17.00 Prove libere 1

21.00 Prove libere 2

Sabato 24 ottobre

19.00 Prove libere 3

22.00 Qualifiche

Domenica 25 ottobre

20.10 gara

20 GP MESSICO

Venerdì 29 ottobre

17.00 Prove libere 1

21.00 Prove libere 2

Sabato 30 ottobre

17.00 Prove libere 3

20.00 Qualifiche

Domenica 1° novembre

20.10 gara

21 GP BRASILE

Venerdì 13 novembre

15.00 Prove libere 1

19.00 Prove libere 2

Sabato 14 novembre

16.00 Prove libere 3

19.00 Qualifiche

Domenica 15 novembre

18.10 gara

22 GP ABU DHABI

Venerdì 27 novembre

10.00 Prove libere 1

14.00 Prove libere 2

Sabato 28 novembre

11.00 Prove libere 3

14.00 Qualifiche

Domenica 29 novembre

14.10 gara

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse