Calendario Napoli, sette gare in pochi giorni: le intenzioni di Garcia

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime sul calendario del Napoli, che nei prossimi giorni sarà impegnato tra campionato e Champions.

Il Napoli avrà un calendario pieno di impegni nei prossimi giorni ed Il Corriere dello Sport si focalizza sulle intenzioni del tecnico Rudi Garcia.

“Adesso diventa una prova di sopravvivenza, sette gare in rapida sequenza, una ogni tre o quattro giorni, con l’ansia da prestazione che afferra alla gola e il turnover che va modellato: Di Lorenzo, per non fare nomi, viaggia ad andatura insostenibile, non si ferma mai, e Zanoli è un’alternativa sulla quale puntare. “In mezzo alla difesa, Rrahmani e Juan Jesus sono diventati la coppia, ma Ostigard reclama spazi e Natan è un investimento – con le garanzie di Micheli – da scongelare; a metà campo, alle spalle del terzetto elegante, c’è Elmas, che non deve aggiungere altro a ciò che ha dimostrato, e però pure Gaetano e Cajuste sperano di essere interpellati, semmai l’intuizione – non essendoci di fatto Demme – dev’essere sul ricambio naturale di Lobotka; e in attacco, vabbé, ce ne sono talmente tanti che Garcia può rischiare in ampiezza ed in profondità.”

