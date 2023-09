Calendario Napoli, tre big match consecutivi tra pochi mesi

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul calendario del Napoli, in particolare su tre gare che ci saranno tra novembre e dicembre.

Il calendario del Napoli sarà certamente impegnativo tra i mesi di novembre e dicembre. Gli azzurri di Rudi Garcia devono in primis riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sulle gare che ci saranno da qui a poco, affermando che il club partenopeo dovrà affrontare tre grandi gare una dopo l’altra.

Ecco quanto si legge in merito:

“Tra novembre e dicembre arrivano i fuochi d’artificio. L’Inter si trasformerà in una franchigia Nba e farà i bagagli. Domenica 26 a Torino con la Juventus, mercoledì 29 a Lisbona per il Benfica e domenica 3 a Napoli. I nerazzurri scopriranno molto di loro stessi. Poco meglio va al Napoli. Sabato 25 a Bergamo con l’Atalanta, il 29 a Napoli con il Real e la super sfida del Maradona con l’Inter. Chiusura per chi vuole organizzarsi le feste natalizie: Natale a Roma (giallorossi col Napoli sabato 23 alle 20.45) e Capodanno a Torino con Juve-Roma sabato 30 alle 20.45.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torna alla luce la statua di Maradona, sarà esposta in una pizzeria ai Quartieri Spagnoli

Raspadori dal ritiro della Nazionale: “Emozionante ritrovare Spalletti a Coverciano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Torino, offerta di un fondo Usa per il club