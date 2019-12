Calendario NBA Natale 2019: orari delle partite, tv, diretta gratis e in chiaro su Cielo

A Natale ormai c’è un appuntamento fisso per tutti gli amanti della pallacanestro, NBA Christmas Day. Il meglio della Lega americana in una sola giornata, con tantissime partite, tutti i più grandi campioni e le loro fantastiche giocate ad illuminare la serata natalizia. Quest’anno il regalo è anche doppio, perchè due partite saranno visibili anche in chiaro sul canale Cielo.

Per tutti gli amanti della lega più bella ed affascinante del mondo, infatti, ci sarà la possibilità di vedere due partite natalizie sul canale di proprietà di SKY, ma visibile a tutti sul 26 del digitale terreste. Le due partite in questione sono quella delle 20.30 (Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks) e quella delle 23.00 (Golden State Warriors-Houston Rockets).

Grandissima attesa per lo scontro tra Sixers e Bucks, visto che si affrontano due delle grandi favorite per la conquista del titolo nella Eastern Conference. Potrebbe essere anche l’antipasto della serie finale, con lo scontro tra Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo tutto da vivere. Non mancano le stelle anche più tardi, soprattutto in casa Rockets con Harden e Westbrook, ma Golden State non vuole sfigurare nonostante un inizio di stagione molto deludente.

Il programma della NBA a Natale comunque è ricchissimo e si comincia già alle 18.00 con la sfida tra i Boston Celtics e i Toronto Raptors. Alle 2.00 poi ci sarà l’atteso derby di Los Angeles con la sfida tra LeBron James-Anthony Davis e Kawhi Leonard-Paul George. A notte inoltrata anche il primo Natale americano di Nicolò Melli, con i suoi New Orleans Pelicans impegnati a Denver.

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks e Golden State Warriors-Houston Rockets, sfida valevoli per l’NBA Christmas Day, si giocheranno il 25 Dicembre rispettivamente alle ore 20.30 e 23.00. Gli incontri saranno visibili in chiaro su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA NBA SU CIELO

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE

Ore 20.30 Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks

Ore 23.00 Golden State Warriors-Houston Rockets

Diretta TV in chiaro su Cielo

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA NBA A NATALE

ore 18.00 Toronto Raptors-Boston Celtics (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 20.30 Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e Cielo)

ore 23.00 Golden State Warriors-Houston Rockets (Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e Cielo)

ore 2.00 Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 4.30 Denver Nuggets-New Orleans Pelicans (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

Foto: Matteo Marchi