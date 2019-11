Calendario prossima giornata Serie A basket 2019-2020: orari partite, tv, streaming e programma (30 novembre-1 dicembre)

Tweet on twitter

Dopo le emozioni di questa decima giornata, la prossima settimana ci saranno ancora altri temi di spicco nell’undicesima.

Si apre con due delle squadre italiane impegnate in Europa, Trento e Brindisi, con l’anticipo del sabato. Il mezzogiorno della domenica è affidato a Varese-Virtus Roma, con moltissimi incroci di ex. Alle 17 Trieste e Treviso danno vita a una sfida che un anno e mezzo fa valeva la semifinale promozione in A2, mentre alle 17:30 Venezia fa visita a Pistoia. Sassari ospita Brescia al PalaSerradimigni alle 18, mentre la rincorsa di Milano prosegue alle 18:30 al cospetto di Reggio Emilia, con annesso ritorno al Forum di Simone Fontecchio. All’insolito orario delle 20:15 il posticipo Rai è Pesaro-Cremona, mentre alle 20:30 una sfida che ha fatto la storia del basket italiano fa capolino a Bologna, dove la Virtus, dopo un turno di riposo, affronta Cantù.

Di seguito il programma completo delle partite dell’undicesima giornata di Serie A 2019-2020, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

UNDICESIMA GIORNATA

Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi – sabato 30/11/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Openjobmetis Varese-Virtus Roma – domenica 1/12/2019 ore 12.00 Eurosport Player

Pallacanestro Trieste-De’ Longhi Treviso – domenica 1/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

OriOra Pistoia-Umana Reyer Venezia – domenica 1/12/2019 ore 17.30 Eurosport Player

Banco di Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia – domenica 1/12/2019 ore 18.00 Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia – domenica 1/12/2019 ore 18.30 Eurosport Player

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Vanoli Cremona – domenica 1/12/2019 ore 20.15 RaiSport HD e Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-Acqua S.Bernardo Cantù – domenica 1/12/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Riposa: Pompea Fortitudo Bologna

Credit: Ciamillo