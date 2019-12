Calendario Serie A basket 26 dicembre: orari, programma, tv e streaming delle partite di Santo Stefano

Si gioca anche a Santo Stefano in Serie A, per una quindicesima giornata che prevede in poche ore sei dei suoi otto incontri.

Si comincia da Pesaro, con la VL che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria e alla Vitifrigo Arena riceve Cantù alle 17:30. Varese, in un derby cromatico biancorosso, affronta Pistoia alle 18, mentre i Campioni d’Italia della Reyer Venezia ricevono la Virtus Roma in un match dai molti significati di classifica. Brescia, alle 20, cerca di difendere le mura del PalaLeonessa, dove arriva Cremona per una battaglia che sa tanto di Coppa Italia. Brindisi, alle 20:30, incontra Reggio Emilia in un altro incontro dove la classifica corta può creare tante differenze. Chiudono la giornata Trento e Trieste, con una sfida che ad oggi guarda più verso la bassa classifica che verso quella alta.

Di seguito il programma completo delle partite di giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, nell’ambito della quindicesima giornata di Serie A 2019-2020, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport ed Eurosport Player.

QUINDICESIMA GIORNATA

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-S.Bernardo-Cinelandia Cantù – ore 17.30 Eurosport Player

Openjobmetis Varese-Oriora Pistoia – ore 18.00 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia-Virtus Roma – ore 18.30 Eurosport Player

Germani Basket Brescia-Vanoli Cremona – ore 20.00 Eurosport Player

Happy Casa Brindisi-Grissin Bon Reggio Emilia – ore 20.30 Eurosport Player

Dolomiti Energia Trentino-Allianz Pallacanestro Trieste – ore 21.00 RaiSport HD e Eurosport Player

Riposa: A|X Armani Exchange Milano

Credit: Ciamillo