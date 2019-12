Calendario Serie A basket 29-30 dicembre: orari partite, tv, streaming e programma

Tweet on twitter

Share on facebook

Dopo l’abbuffata tra Natale e Santo Stefano, la Serie A 2019-2020 di basket tornerà in campo tra domenica e lunedì per la sedicesima giornata. La partita di cartello sarà indubbiamente quella tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, mentre a osservare il turno di riposo sarà la Oriora Pistoia.

A inaugurare la corposa domenica della pallacanestro italiana sarà il derby lombardo tra Cantù e Brescia alle ore 12.00, mentre alle ore 15.30 gli occhi degli appassionati saranno tutti puntati sulla Virtus Segafredo Arena per il big match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Alle ore 17.15 Varese riceverà la visita di Trento, e dopo un quarto d’ora un’arrabbiata Fortitudo Bologna cercherà riscatto in quel di Trieste. Alle ore 18.00 è prevista la palla a due dell’incontro tra Venezia e Pesaro, mentre alle ore 18.30 la Virtus Roma sarà di scena a Reggio Emilia. L’ultima partita in programma domenica è quello che vedrà impegnate Brindisi e Treviso a partire dalle ore 19.00. Il sedicesimo turno si concluderà lunedì sera con il match tra Dinamo Sassari e Cremona (ore 20.30).

CALENDARIO SERIE A BASKET 16^ GIORNATA: PROGRAMMA, TV E STREAMING

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 12.00:

S. Bernardo Cinelandia Cantù-Germani Brescia

Diretta streaming su Eurosport Player

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 15.30:

Segafredo Virtus Bologna-AX Armani Exchange Milano

Diretta televisiva su Rai 2

Diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay

Diretta Live testuale su OA Sport

Loading…

Loading…

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 17.15:

Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino

Diretta televisiva su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 17.30:

Allianz Pallacanestro Trieste-Pompea Fortitudo Bologna

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta Live testuale su OA Sport

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 18.00:

Umana Reyer Venezia-Carpegna Prosciutto Pesaro

Diretta streaming su Eurosport Player

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 18.30:

Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Roma

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta Live testuale su OA Sport

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 19.00:

Happy Casa Brindisi-De’ Longhi Treviso

Diretta streaming su Eurosport Player

LUNEDÌ 30 DICEMBRE, ORE 20.30:

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona

Diretta televisiva su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo