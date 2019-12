Calendario Serie A basket oggi (26 dicembre): orari partite Santo Stefano, tv, streaming e programma

Dopo il derby di Bologna che ha dominato la scena cestistica italiana nel giorno di Natale, in data odierna sono in programma sei match validi per la quindicesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket.

Si comincia alle ore 17.30 in quel di Pesaro, dove il fanalino di coda del campionato attende l’arrivo di Cantù. Alle ore 18.00 ci si sposta in Lombardia per la partita tra Varese e Pistoia, mentre alle ore 18.30 è prevista la palla a due dell’incontro tra Venezia e Virtus Roma. Durante la sera di Santo Stefano c’è spazio per altri tre match: alle ore 20.00 si alza il sipario sul derby lombardo tra Brescia e Cremona; alle ore 20.30 si rotola verso il Salento, dove Brindisi riceve la visita di Reggio Emilia; infine, alle ore 21.00 chiude il programma giornaliero la partita tra Trento e Trieste.

CALENDARIO SERIE A BASKET OGGI: PROGRAMMA, TV E STREAMING

ORE 17.30:

Carpegna Prosciutto Pesaro-S. Bernardo Cinelandia Cantù

Diretta streaming su Eurosport Player

ORE 18.00:

Openjobmetis Varese-Oriora Pistoia

Diretta streaming su Eurosport Player

Loading…

Loading…

ORE 18.30:

Umana Reyer Venezia-Virtus Roma

Diretta streaming su Eurosport Player

ORE 20.00:

Germani Brescia-Vanoli Cremona

Diretta streaming su Eurosport Player

ORE 20.30:

Happy Casa Brindisi-Grissin Bon Reggio Emilia

Diretta streaming su Eurosport Player

ORE 21.00:

Dolomiti Energia Trento-Allianz Pallacanestro Trieste

Diretta televisiva su RaiSport

Diretta streaming su Eurosport Player e su Rayplay

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo