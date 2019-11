Calendario Serie A basket, orari 23-24 novembre: programma, guida tv e streaming

Ancora un weekend di basket con la decima giornata della Serie A 2019-2020, che vede riposare la prima (e imbattuta) in classifica, la Segafredo Virtus Bologna.

Si parte con l’anticipo del sabato, nel quale sono di fronte la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese, in quella che è un’autentica caccia alle prime otto posizioni che inizia a profumare di Final Eight di Coppa Italia. La domenica si apre al Mediolanum Forum di Assago, con la sfida ormai classica tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, che fa prendere il via a una curiosa situazione nella quale tutte e quattro le lombarde giocano in casa. Cremona, infatti, riceve Trieste, in difficoltà in classifica, alle 17:30, mentre Brescia affronta Pesaro (ancora ultima a quota zero) alle 18. Brindisi, alle 19, ospita Pistoia in un confronto dai contorni che, per varie ragioni, potrebbe essere strano, mentre la Virtus Roma, alle 19:30, ritrova una squadra che ha affrontato una sola volta nella sua storia, la De’ Longhi Treviso. Venezia e Trento si sfidano nel remake della finale scudetto di tre stagioni fa alle 20:30, mentre il posticipo Rai, che poi è la quarta partita in Lombardia, riguarda la storica sfida Cantù-Fortitudo Bologna, che da 10 anni non aveva luogo.

Di seguito il programma completo delle partite della decima giornata di Serie A 2019-2020, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

DECIMA GIORNATA

Grissin Bon Reggio Emilia-Openjobmetis Varese – sabato 23/11/2019 ore 20.30 Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari – domenica 24/11/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Vanoli Cremona-Pallacanestro Trieste – domenica 24/11/2019 ore 17.30 Eurosport Player

Germani Basket Brescia-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – domenica 24/11//2019 ore 18.00 Eurosport Player

Happy Casa Brindisi-OriOra Pistoia – domenica 24/11//2019 ore 19.00 Eurosport Player

Virtus Roma-De’ Longhi Treviso – domenica 24/11//2019 ore 19.30 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino – domenica 24/11//2019 ore 20.30 Eurosport Player

Acqua S.Bernardo Cantù-Pompea Fortitudo Bologna – domenica 24/11//2019 ore 21.00 RaiSport HD e Eurosport Player

Riposa: Segafredo Virtus Bologna

Credit: Ciamillo