Calendario Serie A basket, orari e programma 18-19 gennaio: guida tv, streaming e palinsesto 19ma giornata

Arriva la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2019-2020: il basket di casa nostra torna in scena dopo una settimana ricchissima di Europa, anche a causa del doppio turno di Eurolega con Milano protagonista, oltre agli impegni delle altre formazioni del nostro Paese in EuroCup e Champions League.

In quest’occasione, proprio complici diversi impegni continentali, il programma è stato completamente sconvolto rispetto alle sue tradizioni: ci sono infatti quattro partite di sabato e altrettante di domenica. In particolare, domani sera si comincia alle 20 con la sfida tra Trento, che cerca di rientrare tra le prime 8, e Reggio Emilia, mentre alle 20:30 è la volta di Treviso e Cremona al PalaVerde e di Virtus Bologna-Pistoia al PalaDozza. A chiudere, alle 20:45, la Reyer Venezia sfida la Fortitudo Bologna in un match tra seste in classifica a 18 punti. La domenica, invece, parte alle 17 con Varese-Trieste e prosegue alle 17:15 con la sfida tra Brindisi (3 vinte nelle ultime 4) e Roma (4 perse di fila). Alle 18 Pesaro, sbloccatasi la settimana scorsa, ospita Sassari, mentre il posticipo Rai delle 20:45 è anche il match clou: Brescia-Milano.

Di seguito il programma completo delle partite della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

SERIE A 2019-2020: DICIANNOVESIMA GIORNATA

Dolomiti Energia Trentino-Grissin Bon Reggio Emilia – sabato 18/1/2020 ore 20.00 Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-OriOra Pistoia – sabato 18/1/2020 ore 20.30 Eurosport Player

De’Longhi Treviso-Vanoli Cremona – sabato 18/1/2020 ore 20.30 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Umana Reyer Venezia-Pompea Fortitudo Bologna – sabato 18/1/2020 ore 20.45 Eurosport Player

Openjobmetis Varese-Allianz Pallacanestro Trieste – domenica 19/1/2020 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Happy Casa Brindisi-Virtus Roma – domenica 19/1/2020 ore 17.15 Eurosport Player

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Banco di Sardegna Sassari – domenica 19/1/2020 ore 18.00 Eurosport Player

Germani Basket Brescia-A|X Armani Exchange Milano – domenica 19/1/2020 ore 20.45 RaiSport HD ed Eurosport Player

Riposa: S.Bernardo-Cinelandia Cantù

GIORNATA 19 SERIE A 2019-2020: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA TV – RaiSport HD (Brescia-Milano), Eurosport 2 (Treviso-Cremona e Varese-Trieste)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Credit: Ciamillo