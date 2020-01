Calendario Test F1 2020: date, programma e località

Il Calendario dei Test F1 2020 sarà meno fitto rispetto agli ultimi anni, nella stagione che sta per iniziare è infatti stato ridotto il numero di giornate a disposizione delle scuderie per poter collaudare le monoposto in vista del Mondiale che scatterà poi a metà marzo col tradizionale GP d’Australia. Si è dunque passati a sei giorni di prove rispetto agli otto dell’anno scorso, le giornate di Test dureranno otto ore come sempre e dunque ci saranno a disposizione complessivamente 48 ore distribuite in due finestre: 19-21 febbraio e 26-28 febbraio.

Il teatro dei Test F1 2020 sarà il circuito di Barcellona (Spagna), in terra catalana si accenderanno i motori per la prima volta in stagione e si capiranno quali sono i valori in pista anche se poi sarà come sempre la prima gara a esprimere i verdetti che contano. La Ferrari vorrà riscattarsi da una stagione deludente, Sebastian Vettel e Charles Leclerc cercheranno risposte importanti durante i Test e proveranno a contrastare fin da subito la favoritissima Mercedes che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sarà sempre la squadra da battere mentre la Red Bull punta a stupire soprattutto con Max Verstappen. Attenzione perché i sei giorni invernali saranno gli unici in cui si potranno effettuare delle prove visto che sono state eliminate le sessioni di test durante il campionato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date dei Test F1 2020. Non si sa ancora se ci sarà una copertura televisiva (i diritti del Mondiale F1 sono di Sky, non è ancora sicuro che Liberty Media produrrà però le immagini dei sei giorni di Test), prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO TEST F1 2020: DATE E PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, prima giornata (a Barcellona, Spagna)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, seconda giornata (a Barcellona, Spagna)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, terza giornata (a Barcellona, Spagna)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, quarta giornata (a Barcellona, Spagna)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, quinta giornata (a Barcellona, Spagna)

VENERDÌ 28 FEBBRAIO:

09.00-18.00 Test F1, sesta giornata (a Barcellona, Spagna)

TEST F1 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Lapresse