Calzona: “Il problema è mentale, la condizione fisica c’è. Recrimino la gestione del match”

Il problema è legato alla testa dei ragazzi? “Sapevamo che il Cagliari, di solito, in casa parte molto forte e poi fa dei finali molto buoni, per cui era preparati. Ma è chiaro che abbiamo perso un sacco di palloni e quello ha condizionato il nostro primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio nel finale, abbiamo avuto due occasioni alla fine della partita cosa che non abbiamo approfittato, però almeno siamo stati ordinati, cosa importante per come vedo il calcio io”.

Due occasioni importanti, colpa è anche degli attaccanti? Sicuramente sono due occasioni importanti e dovevamo assolutamente concretizzare. Non l’abbiamo fatto ma almeno su una palla calciata da metà campo centralmente, dovevamo stare più attenti perché io ho messo dentro Ostigard perché è un giocatore forte di testa e sapevo che finale poteva andare così. Purtroppo è successo questo ripartiamo da domani, dall’ordine, dal fatto che la gestione dopo il goal è stata discreta. Ripartiamo da questo e andiamo avanti purtroppo non possiamo fare altro”.

Che cos’è cambiato realmente in questo Napoli? “Ho già detto l’altra sera che che la squadra che è il problema è mentale, perché la squadra ha una buona condizione fisica, l’ha dimostrato l’altra sera e l’ha dimostrato anche oggi, perché non abbiamo avuti avuto cali. L’unica cosa è che possono rimproverare alla squadra è quella della gestione della partita, perché sicuramente era una partita particolare vento in campo, erba alta per cui sapevamo che era una partita sporca. Poi anche chiaramente le caratteristiche dell’avversario come gioca, e qui bisogna calarsi prima nella nella dimensione della partita assolutamente”.

Ha parlato singolarmente con i giocatori? Io ho avuto colloqui singolarmente, di gruppo senza dubbio. Questi giorni in cui sono arrivato io ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione e di questo sono veramente molto felice. Penso che ci voglia un pochino di tempo perché i problemi non si possono risolvere da un giorno a un altro. So che ce n’è poco di tempo, ci dobbiamo sforzare per trovare una condizione psicologica migliore, però io voglio ripartire dalla risposta dei ragazzi che veramente mi ha sorpreso. Pensavo di trovare una squadra diversa, invece mi hanno sorpreso in positivo. Chiaro che siamo legati ai risultati senza cercare alibi, però è chiaro che io io devo devo cercare di metter la squadra in condizioni di far bene, loro hanno la disponibilità. Speriamo di arrivare a più presto a una condizione diciamo buona”.

Kvaratskhelia a che punto è? “Per quanto riguarda la mia gestione in queste due partite posso dire che lui fa di tutto per per fare quello che io gli chiedo. Magari si concentra talmente tanto che a volte perde anche di vista le sue qualità, il ragazzo è fantastico, un po’ introverso, parla poco però ha grande disponibilità. Penso che che a breve ci darà ci darà una mano però io sono contento della sua disponibilità, come del resto di tutta la squadra e questo mi fa ben sperare, perché se manca disponibilità diventa dura, considerando che l’obiettivo Champions ormai è utopico. L’obiettivo di questo Napoli è quello di tornare in Europa è così. Tuttavia chiaro che noi nella situazione in cui siamo, dobbiamo pensare partita per partita, andare nei campi e cercare vincere il più possibile e poi alla fine tirare le somme. Dopo oggi è più difficile, però finché la matematica non ci condanna bisogna aspirare all’obiettivo massimo”.

Osimhen? “Victor è un ragazzo fantastico. Con lui ho parlato ma non tantissimo perché non ce n’è bisogno. Si è messo a disposizione e segnato due goal in due partite, piano piano ritroverà la condizione migliore, perché non ci dimentichiamo che lui è stato coppa d’Africa e ci sono anche problemi climatici, di cibo, insomma i giocatori tornano devastati dalla dalla coppa d’Africa, per cui ha bisogno anche lui un po’ di tempo. L’ho sostituito perché non ce la faceva, l’altra sera più o meno era uguale e l’abbiamo visto noi, solamente che lui col Barcellona voleva stare ancora in campo. Però non c’è nessun problema, ci siamo accorti noi poi ce l’ha confermato che era stanco anche l’altra sera, però i giocatori vogliono giocare sempre”.

