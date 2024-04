la Repubblica – Calzona, la conferma col Napoli non è da escludere

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro della panchina del Napoli. Proprio in merito, è emerso nelle ultime ore, che non è da escludere la conferma di Francesco Calzona, alla guida della squadra: “Si tratta di un impegno supplementare che è possibile gestire solo in questa particolare fase della stagione, però: presto dovrò dedicare infatti tutte le mie energie a uno solo dei due fronti”.

Il progetto Napoli: “è stato proprio l’affetto speciale nei confronti di città, tifosi e giocatori a spingerlo ad accettare il disperato Sos di De Laurentiis, che l’ha quasi supplicato di correre al capezzale della squadra dopo i disastri di Garcia e Mazzarri. Obiettivo massimo salvare il salvabile, visto che la terza rivoluzione della stagione si è materializzata troppo tardi”. La speranza è acciuffare un posto in Europa, e se così fosse “De Laurentiis in caso di qualificazione in extremis per la Champions League è pronto infatti a offrirgli la conferma da primo allenatore”.

