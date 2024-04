Il tecnico del Napoli Francesco Calzona vuole una reazione da parte della squadra dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Secondo Il Corriere dello Sport Francesco Calzona vorrebbe una forte reazione da parte del Napoli dopo la sconfitta avvenuta sabato pomeriggio in trasferta contro l’Empoli.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“Oggi, in occasione della seduta pomeridiana, il tecnico chiederà una reazione: è scontato, va da sé. E sia chiaro: non è una questione strettamente di lavoro, nel senso che i giocatori sono tutti professionisti e l’impegno nel corso della settimana e anche in campo non è mai stato in discussione, piuttosto la carenza è caratteriale. Mentale.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giaccherini: “Napoli deve prendersi responsabilità, solo Zielinski motivato”

Empoli-Napoli, Natan peggiore in campo: le pagelle

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi