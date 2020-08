Cambio modulo Napoli – Primi esperimenti già dal primo giorno di ritiro

Rino Gattuso starebbe pensando ad un cambio modulo, prime indicazioni dal ritiro.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in risalto che, nel corso del primo allenamento del ritiro a Castel di Sangro, Mertens è stato schierato alle spalle di Osimhen, il fatto lascia presagire ad un cambio modulo, per la precisione parliamo del sistema di gioco, per la prossima stagione oppure ad un’alternativa tattica per cambiare assetto a partita in corso:

“L’indicazione più intrigante si è avuta dopo una decina di minuti, quando Mertens si è sistemato alle spalle di Osimhen a completare il tridente con Ciciretti e Younes. Sul piano tattico la novità è stata rilevante, Gattuso è partito subito con l’idea del 4-2-3-1, ovvero con quel modulo che gli consentirebbe di non mettere in competizione i due. I movimenti hanno funzionato e miglioreranno con il passar dei giorni. La linea del tridente alle spalle di Osimhen comprenderebbe Zielinski a destra che, all’occorrenza, potrebbe anche abbassarsi a dare man forte ai due mediani, ovvero Fabian e Demme”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis su Osimhen: “I tifosi dovranno supportarlo! Compensi? Dovrei fare come in Germania”

De Laurentiis: “Inutile spendere, la Serie A si è rinforzata”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caso Chanel Blasi, Selvaggia Lucarelli: “Con Aurora Ramazzotti nessuno fiatò”