Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni, è nata Raddix

Bellissima notizia per l’attrice Cameron Diaz e il marito rocker Benji Madden. A cinque anni esatti di distanza dal loro matrimonio, sono diventati genitori della piccola Raddix. Per la diva di Hollywood si tratta del primo figlio, all’età di 47 anni. L’annuncio è ufficiale e arriva dalle pagina Instagram di mamma e papà.

Buon anno nuovo dai Madden! Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia.

Non saranno mostrare foto della bambina

“Siamo entusiasti di condividere questa notizia“, continua il comunicato, “ma sentiamo il forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccola. Pertanto non posteremo foto né condivideremo ulteriori dettagli, a parte il fatto che è carinissima!“. Dunque, non vedremo immagini della bambina, così come non sono mai stati forniti dettagli sulla gravidanza. La Diaz non è mai apparsa con il pancione tanto che non è chiaro se abbia partorito lei stessa la bambina o se sia ricorsa alla maternità surrogata o all’adozione.

L’amore con Benjamin Madden

Dopo le relazioni con il produttore Carlos De La Torre, con gli attori Matt Dillon e Jared Leto, con il cantante Justin Timberlake e il giocatore di baseball Alexander Rodriguez, la Diaz ha trovato il grande amore in Benjamin Madden, che ha sposato il 5 gennaio 2015. Lui è un musicista, chitarrista e seconda voce dei Good Charlotte, nonché il fratello gemello del cantante del gruppo Joel Madden.

Raddix, il significato del nome

Raddix è un nome dato sia ai maschi che alle femmine. Decisamente poco popolare, sembra sia usato solo in alcuni stati nord occidentali degli Usa. L’origine è sconosciuta, ma potrebbe derivare dal latino “radix”, ovvero “radice, origine”.